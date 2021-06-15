Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что на стройки можно будет привлечь около 180 тыс. заключенных

Он также считает неплохим результатом если удастся мобилизовать треть или даже пятую часть от этой цифры. Подобный опыт уже опробован в ряде регионов — заключенные привлекаются для работ на стройках и получают зарплату, пояснил зампред правительства. В то же время он подчеркнул, что решение о работе на стройках осужденный должен принимать добровольно.