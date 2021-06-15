Московские следователи возбудили дело об оскорблении чувств верующих из-за ролика в социальных сетях

Авторы видеозаписи использовали икону в качестве реквизита, передает агентство ТАСС. На видео в интернете несколько молодых людей выпивают перед иконой. К ним подходит мужчина и ударяет одного из снимавшихся по лицу. По данным СК, инцидент произошел в пятницу днем на Нагорном бульваре.

