Российские наемники, как передает американский телеканал CNN могут быть причастны к пыткам и убийствам в ЦАР

По словам очевидцев, которых приводят журналисты, речь идет о расстреле людей в мечети города Бамбари в середине февраля. Это произошло во время операции по преследованию боевиков одной из группировок. Число убитых в тот день колеблется от 12 до 20. В то же время, инцидент в Бамбари — один из десятков случаев нарушения прав человека, которые расследует CNN. Ранее сообщалось, что в ЦАР на стороне правительственных сил воюют наемники ЧВК Вагнера, которую в прессе связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Официально в стране находятся российские военные инструкторы.

