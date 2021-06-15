В Мюнхене начинается главный матч сегодняшнего дня на чемпионате Европы по футболу

Встречаются сборные Франции и Германии. Еще до начала игры сообщалось, что нынешний чемпионат станет финальным для наставника немцев Иоахима Лёва. Ранее действующие чемпионы Европы, португальцы, обыграли венгров со счетом 3:0.
2021-06-15T22:04:56+03:00
2021-06-15T22:04:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2855420-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:04, 15 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)