Высказывания журналиста Максима Шевченко проверяет Следственный комитет

Поводом послужили его слова в адрес вице-спикера Госдумы от «Единой России» Ольги Тимофеевой. Как сообщают агентства со ссылкой на источники в силовых структурах, в ролике на канале Шевченко в YouTube говорится, будто парламентарий «организовала травлю ногайцев».

Сам Шевченко сказал телеканалу «Дождь», что считает происходящее элементом неправомерной политической борьбы.

Максим Шевченко добавил, что не считает свои высказывания клеветой. Журналист возглавляет Российскую партию свободы и справедливости, которая планирует выдвигать своих кандидатов на думских выборах.