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22:03, 15 июня 2021

Грант Союза журналистов в России признали иностранным финансированием

Как пишет в своем телеграм –канале глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков, в том числе из-за этой субсидии министерство юстиции внесло самарское интернет-издание «Парк Гагарина» в список иностранных агентов.
Союз журналистов пока не выяснил, почему ведомство посчитало грант иностранным финансированием, сказал «Эху» глава организации Владимир Соловьев.
Соловьев также сказал агентству ТАСС, что утверждения, будто сам Союз получал финансирование из иностранных источников, неверное. Однако, по словам Павла Чикова, об этом говорится в документах проверки издания, которое выдало самарское управления Минюста.


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