Представитель американской делегации объявил, что Россия и США могут вернуть послов в столицы по результатам завтрашней встречи президентов. Ожидается, что они обсудят целый ряд договоров.

Представители делегаций двух стран начали делиться с прессой своими представлениями о темах, которые обсудят на встрече Владимир Путин и Джо Байден. Так, РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщает, что послы России и США уже в ближайшие дни могут вернуться в Москву и Вашингтон, если на саммите будет достигнута такая договорённость.

В свою очередь представитель администрации США сказал по пути на встречу, что одной из важных тем станут нормы поведения и правила в киберпространстве. По данным агентства ТАСС, член делегации отметил, что особое внимание уделят вирусам-вымогателям.

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал этим вечером, что по результатам завтрашней встречи подписания Путиным и Байденом каких-либо документов не предусматривается.

Список тем, которые обсудят главы государств, ранее объявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он говорил, что они обсудят проблемы в отношениях Москвы и Вашингтона, изменение климата, пандемию, киберпреступность и ряд региональных конфликтов.

Встреча президентов пройдет в столице Швейцарии. Сегодня там также прошла акция в поддержку Алексея Навального. Как сообщает агентство Reuters, несколько человек вышли на площадь с требованием освободить политика.