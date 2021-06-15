Алмазная лихорадка охватила одну из провинций ЮАР

Тысячи людей съезжаются на юго-восток стираны, где недавно пастух обнаружил месторождение с камнями, похожими на алмазы, передает агентство ТАСС. Местные власти обеспокоены в связи с тем, что в одном месте на фоне пандемии коронавируса собралось большое количество людей, они просят всех покинуть район. Тем временем эксперты пока еще не получали образцы самородков для исследования. ЮАР является четвертым по объемам добычи алмазов государством Африки.

