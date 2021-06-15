Новый политический кризис назревает в Черногории

Президент республики Мило Джуканович предупредил власти десятка стран и руководство ЕС, что направляемые туда МИДом республики послы не получат его согласия, а стало быть, и верительных грамот, пишет газета «КоммерсантЪ». Такой шаг уже называют беспрецедентным в мировой дипломатии. Он стал отражением серьезного конфликта между президентом Черногории и правительством, сформированным в конце прошлого года после победы оппозиции на выборах. Среди стран, в которых послы Черногории могут оказаться без подтвержденного статуса, указаны в том числен США, Китай, Испания.
2021-06-15T21:31:42+03:00
2021-06-15T21:31:42+03:00
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21:31, 15 июня 2021
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