Новый политический кризис назревает в Черногории

Президент республики Мило Джуканович предупредил власти десятка стран и руководство ЕС, что направляемые туда МИДом республики послы не получат его согласия, а стало быть, и верительных грамот, пишет газета «КоммерсантЪ». Такой шаг уже называют беспрецедентным в мировой дипломатии. Он стал отражением серьезного конфликта между президентом Черногории и правительством, сформированным в конце прошлого года после победы оппозиции на выборах. Среди стран, в которых послы Черногории могут оказаться без подтвержденного статуса, указаны в том числен США, Китай, Испания.