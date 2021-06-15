Бывшего полицейского в Подмосковье арестовали по делу о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией

Он работал в аэропорту Внуково. Как передает агентство «Москва», арестованный, согласно материалам дела, пообещал потерпевшей постоянные, быстрые и высокие денежные заработки, искал клиентов, договаривался об оплате. Свою вину он признал, говорят в следственном управлении на транспорте. Сообщалось, что пострадавшая проходит лечение в психиатрической клинике.

