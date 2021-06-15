Хабаровская журналистка и блогер Екатерина Бияк покинула Россию

В интервью Youtube-каналу Амурский лекарь она сказала, что уехала в Грузию из-за сложившейся в стране политической ситуации. Бияк участвовала в протестах в регионе, а также освещала выступления в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Кроме того, ей назначали административный арест по обвинению в участии в несогласованной акции.
2021-06-15T21:30:47+03:00
2021-06-15T21:30:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 15 июня 2021
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