Хабаровская журналистка и блогер Екатерина Бияк покинула Россию

В интервью Youtube-каналу Амурский лекарь она сказала, что уехала в Грузию из-за сложившейся в стране политической ситуации. Бияк участвовала в протестах в регионе, а также освещала выступления в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Кроме того, ей назначали административный арест по обвинению в участии в несогласованной акции.