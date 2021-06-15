Фестиваль «Усадьба Jazz» вновь переносится из-за коронавируса

Мероприятие должно пройти в следующем году. Как сообщается на сайте фестиваля, организаторы изучали разные сценарии, но по ряду причин отказались от планов. В числе таких причин они назвали финансовые последствия пандемии и ограничения на проведение массовых мероприятий в Москве и Московской области, а также нежелание спонсоров и партнеров рисковать в нестабильной эпидемиологической обстановке, невозможность привезти иностранных звезд и сделать фестиваль в привычной для зрителя концепции. Купленные билеты будут действительны в следующем году, уточняется в материале.

