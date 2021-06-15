Союз журналистов России отрицает получение иностранного финансирования

По словам руководителя организации Владимира Соловьева, утверждения главы международной организации «Агора» Павла Чикова по этому поводу являются недостоверными. Как сказал агентству ТАСС Соловьев, средства, о которых говорил Чиков, были получены от министерства труда. Ранее глава «Агоры» обратил внимание, что министерство юстиции признало иностранным финансированием грант Союза журналистов, который получило самарское интернет-издание «Парк Гагарина». Это в том числе стало причиной для включения издания в список иностранных агентов.