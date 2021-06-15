Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду установил новый рекорд

В матче с командой Венгрии он забил 10й мяч на чемпионатах Европы, и побил тем самым рекорд француза Мишеля Платини по количеству голов в истории турнира. Нынешнее европейское первенство стало пятым в карьере португальца, что тоже стало рекордом. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Португалии.

