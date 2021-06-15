Арбитражный суд Москвы поддержал решение таможни взыскать с компании «Роснефть» более 5,5 млрд руб

Спор возник из-за применения компанией в начале 2019 года нормы, которая на тот момент еще не вступила в силу, передает агентство «Интерфакс». Речь идет об уплате пошлин за поставку нефти в Китай.
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Спор возник из-за применения компанией в начале 2019 года нормы, которая на тот момент еще не вступила в силу, передает агентство «Интерфакс». Речь идет об уплате пошлин за поставку нефти в Китай.
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