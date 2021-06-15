В Рязани задержана главный врач областной больницы

Это произошло в рамках расследования дела о пожаре в реанимационном отделении, передают агентства со ссылкой на свои источники. Когда будет суд по мере пресечения, пока не уточняется. Пожар в больнице произошел на прошлой неделе. В отделении в тот момент находились больные коронавирусной инфекцией. Три человека погибли, еще восемь получили травмы и ожоги. Впоследствии умерла еще одна из пострадавших.