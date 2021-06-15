Второй тайм проходит в Будапеште на матче чемпионата Европы по футболу. Счет 2:0 в пользу Португалии

Второй тайм проходит в Будапеште на матче чемпионата Европы по футболу. Здесь встречаются сборные Венгрии и действующие чемпионы – команда Португалии. Счет 2:0 в пользу Португалии
2021-06-15T20:48:08+03:00
2021-06-15T20:48:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:48, 15 июня 2021
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