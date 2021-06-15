Россия и США могут вернуть послов после встречи президентов в Женеве

Этого не исключил представитель администрации США и источник агентства РИА Новости в российской делегации. Собеседник агентства пояснил, что все будет зависеть от договоренностей Владимира Путина и Джо Байдена. В Белом доме добавили, что оба посла будут находиться в Женеве во время завтрашних переговоров. Ранее Россия отозвала главу своей дипмиссии в США Анатолия Антонова для консультаций. Послу США Джону Салливану в российском МИДе также было рекомендовано вернуться домой.

