Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах в ответ на действия США и иных государств

Речь идет о тех шагах, которые в Москве считают недружественными. Кабинет министров предлагает запретить банкам передавать сведения о клиентах и операциях «компетентным органам иностранных государствах». В мае Россия утвердила перечень «недружественных стран», куда вошли только два государства — США и Чехия. Их посольствам запретят нанимать россиян.

