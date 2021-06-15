Речь идет о тех шагах, которые в Москве считают недружественными. Кабинет министров предлагает запретить банкам передавать сведения о клиентах и операциях «компетентным органам иностранных государствах». В мае Россия утвердила перечень «недружественных стран», куда вошли только два государства — США и Чехия. Их посольствам запретят нанимать россиян.
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о мерах в ответ на действия США и иных государств
Речь идет о тех шагах, которые в Москве считают недружественными. Кабинет министров предлагает запретить банкам передавать сведения о клиентах и операциях «компетентным органам иностранных государствах». В мае Россия утвердила перечень «недружественных стран», куда вошли только два государства — США и Чехия. Их посольствам запретят нанимать россиян.