Соратницу оппозиционного политика Андрея Пивоварова Татьяну Усманову вызвали на допрос

Он должен начаться в эти минуты, сообщила сама Усманова журналистам. По ее сведениям, это связано с делом о нежелательной организации, которое возбудили против Пивоварова. Сегодня суд в Краснодаре отклонил жалобу на арест политика. Его задержали в Санкт-Петербурге, когда он находился в самолете. Пивоваров ранее возглавлял российскую организацию «Открытая Россия», которая объявила о самороспуске. Ранее Генпрокуратура признала нежелательной британскую структуру с аналогичным названием.

