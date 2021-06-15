Союз журналистов России пока не выяснил, почему выданный им самарскому изданию «Парк Гагарина» грант Минюст посчитал иностранным финансированием. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава СЖР Владимир Соловьев.
«Коллеги сейчас разбираются. Судя по всему, какая-то несогласованность получилась. И я думаю, что постепенно мы разберемся, откуда и что, кому и кто выделял гранты. Это было несколько лет назад, и мы сейчас проверяем, каким образом, кто кому выдавал их», — сказал он.
Власти России считают «Парк Гагарина» иностранным агентом, попытка издания оспорить это решение успехом не увенчалась.
СЖР выясняет, почему выданный им самарскому изданию «Парк Гагарина» грант Минюст посчитал иностранным финансированием
Союз журналистов России пока не выяснил, почему выданный им самарскому изданию «Парк Гагарина» грант Минюст посчитал иностранным финансированием. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава СЖР Владимир Соловьев.