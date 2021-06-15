Футболисты Венгрии и Португалии так и не смогли открыть счет в матче группового этапа чемпионата Европы

Сейчас на игре в Будапеште объявлен перерыв. Тем временем португальский нападающий Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и стал первым игроком, сыгравшим на пяти европейских первенствах. Для Роналду этот матч стал 22-м в финальных стадиях чемпионатов Европы, что также является рекордом. Сборная Португалии является действующим обладателем чемпионского титула.
2021-06-15T20:03:13+03:00
2021-06-15T20:03:13+03:00
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20:03, 15 июня 2021
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