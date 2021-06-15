Швейцария готова помочь в случае обмена заключенными между США и Россией

О готовности оказать содействие в случае такого решения сообщили в министе6рстве иностранных дел страны. Ранее президент Владимир Путин говорил, что готов обсудить с американским коллегой Джо Байденом возможность обмена гражданами, которые были осуждены в их странах. К такому же обмену призывал осужденный в России американец Пол Уилан.
2021-06-15T20:02:37+03:00
2021-06-15T20:02:37+03:00
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20:02, 15 июня 2021
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