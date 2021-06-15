Швейцария готова помочь в случае обмена заключенными между США и Россией

О готовности оказать содействие в случае такого решения сообщили в министе6рстве иностранных дел страны. Ранее президент Владимир Путин говорил, что готов обсудить с американским коллегой Джо Байденом возможность обмена гражданами, которые были осуждены в их странах. К такому же обмену призывал осужденный в России американец Пол Уилан.