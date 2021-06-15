Следственный комитет, по данным источ6ника агентства ТАСС, начал проверку в отношении журналиста Максима Шевченко. Поводом послужили его высказывания в адрес депутата Госдумы от «Единой России», вице-спикера Ольги Тимофеевой. Шевченко в одном из выступлений обвинил Тимофееву травле представителей ногайской народности, которые одевали своих дочерей в хиджаб, а позже были убиты. Пока уголовное дело не возбуждено. Сам Шевченко сказал сегодня, что считает заявление Тимофеевой «запугиванием оппозиции», так как журналист возглавляет Российскую партию свободы и справедливости, которая планирует выдвигать своих кандидатов на думских выборах.