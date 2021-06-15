Следственный комитет, по данным источ6ника агентства ТАСС, начал проверку в отношении журналиста Максима Шевченко. Поводом послужили его высказывания в адрес депутата Госдумы от «Единой России», вице-спикера Ольги Тимофеевой. Шевченко в одном из выступлений обвинил Тимофееву травле представителей ногайской народности, которые одевали своих дочерей в хиджаб, а позже были убиты. Пока уголовное дело не возбуждено. Сам Шевченко сказал сегодня, что считает заявление Тимофеевой «запугиванием оппозиции», так как журналист возглавляет Российскую партию свободы и справедливости, которая планирует выдвигать своих кандидатов на думских выборах.
2021-06-15T20:02:07+03:00
2021-06-15T20:02:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2855366-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 15 июня 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
13 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)