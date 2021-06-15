Один человек пострадал из-за непогоды в Москве

На жительницу города упало дерево. Это произошло на северо-западе города, сказали агентству ТАСС в столичном управлении Следственного комитета. Пострадавшую отвезли в больницу. Сегодня в разных районах Москвы прошли ливневые дожди. По данным столичной администрации, за сутки выпала четверть месячной нормы осадков. Затопило несколько улиц в восточной части города. Мэрия предупреждает о грозе и дождях до 22:00.
2021-06-15T20:01:40+03:00
2021-06-15T20:01:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 15 июня 2021
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