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19:31, 15 июня 2021

Двое россиян пострадали в результате стрельбы на абхазском курорте

Инцидент произошел в ресторане Апсны в Пицунде. Несмотря на тяжелые ранения, жизням российских туристов ничего не угрожает, сказали агентству «Интерфакс» в российском посольстве. Подозреваемый задержан. По данным силовиков, причиной нападения стала ссора с потерпевшими. Сообщается, что после стрельбы министерство внутренних дел Абхазии отстранило от работы нескольких сотрудников ведомства в Пицунде.


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