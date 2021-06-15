Двое россиян пострадали в результате стрельбы на абхазском курорте

Инцидент произошел в ресторане Апсны в Пицунде. Несмотря на тяжелые ранения, жизням российских туристов ничего не угрожает, сказали агентству «Интерфакс» в российском посольстве. Подозреваемый задержан. По данным силовиков, причиной нападения стала ссора с потерпевшими. Сообщается, что после стрельбы министерство внутренних дел Абхазии отстранило от работы нескольких сотрудников ведомства в Пицунде.