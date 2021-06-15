Двое россиян пострадали в результате стрельбы на абхазском курорте

Инцидент произошел в ресторане Апсны в Пицунде. Несмотря на тяжелые ранения, жизням российских туристов ничего не угрожает, сказали агентству «Интерфакс» в российском посольстве. Подозреваемый задержан. По данным силовиков, причиной нападения стала ссора с потерпевшими. Сообщается, что после стрельбы министерство внутренних дел Абхазии отстранило от работы нескольких сотрудников ведомства в Пицунде.
2021-06-15T19:31:19+03:00
2021-06-15T19:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 15 июня 2021
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