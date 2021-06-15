Сообщается, что на поле выйдет в том числе нападающий действующих чемпионов Европы, португальцев, Криштиану Роналду. Таким образом он станет единственным, кому удалось сыграть на пяти континентальных первенствах за карьеру.
В Будапеште в эти минуты начинается встреча футбольных сборных Венгрии и Португалии
Сообщается, что на поле выйдет в том числе нападающий действующих чемпионов Европы, португальцев, Криштиану Роналду. Таким образом он станет единственным, кому удалось сыграть на пяти континентальных первенствах за карьеру.