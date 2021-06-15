Чиновники просят педагогические вузы перейти на удаленку

Владельцы торговых центров планиурют вакцинацию всех арендаторов, а для Ленэкспо ищут врачей.

Петербургские чиновники уже официально говорят о третьей волне коронавируса. Глава комздрава Дмитрий Лисовец в очередной раз призвал горожан делать прививку: другого способа остановить пандемию нет — считает госсулжащий. Владельцы торговых сетей задумываются о том, чтобы провести массовую вакцинацию всех сотрудников. Во всяком случае такой вопрос обсуждается, к этому призвал глава Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко Вместе с тем минпросвещение призвало подведомственные ему педагогические вузы перейти на удаленный режим работы. Об этом сообщила фонтанка ру. Университет имени герцена, как пишет издание такое решение уже принял. Остальные же вузы, которые подчиняются другому министерству пока прекращать очное обучение и проводить сессию онлайн не планируют. По данным журналистов, в день сейчас в петербурге госпитализируют более 800 человек. Скорые помощи вынуждены по много часов стоять в очередях перед больницами. Не хватает врачей. Например во временный госпиталь в ленэкспо ищут персонал, нынешний не справляется с наплывом пациентов

Через два дня в городе усилят меры по борьбе с коронавирусом: будут закрыты фуд корты, и детские комнаты. на фоне этих ограничений фан зоны для футбольных болельщиков продолжают работать.

И вот только что стало известно, что одна из крупнейших больниц Петербурга готовится перейти на работу с коронавирусом. Речь идет о Городсой многопрофильной больнице №2, в ней развернут 1200 коек.