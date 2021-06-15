Переговоры российского и американского президентов в Женеве продлятся не менее пяти часов, — пресс-служба Кремля

Завтрашний саммит на вилле Ла Гранж начнется с беседы президентов России и США, она состоится на первом этаже в библиотеке. Дальше запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Позже должна пройти пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита. Американская сторона планирует провести пресс-конференцию президента Джо Байдена после его российского коллеги, передает агентство Bloomberg. Сам Байден уже прилетел в Женеву.