Супруга Навального попросила такое же право на свидания с мужем, какое есть и у других родственников заключённых

Супруга осуждённого политика Алексея Навального попросила такое же право на свидания с мужем, какое есть и у других родственников заключённых. Она утверждает, что надзиратели позволяют только короткие встречи.

Семье политика, который отбывает срок в исправительной колонии номер два во Владимирской области, не разрешают проводить длительные встречи с близкими. Об этом Юлия Навальная написала на своей странице в «Инстаграмме»: «Вчера по телевизору Путина показывали, так он сказал, что Алексей содержится в колонии, как все. Хотелось бы тогда и каждые три месяца длительные свидания, как у всех».

Интервью с президентом, о котором идёт речь, вчера показал американский телеканал NBC. Там Владимир Путин сказал, что к Алексею Навальному совершенно точно будут применяться те же методы, что и в отношении других осуждённых.

Оппозиционный политик находится в колонии уже почти пять месяцев. Ранее его адвокаты неоднократно рассказывали о проблемах с допуском к нему. Из-за чего Навальному до сих пор не разрешили проводить длительные свидания с семьёй, во ФСИН еще не пояснили.

Алексей Навальный осуждён на два года и восемь месяцев. Предполагается, что политик выйдет на свободу летом 2024-ого года.