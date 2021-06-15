Министерство юстиции признало иностранным финансированием грант Союза журналистов России

Его выделяли самарскому интернет-изданию «Парк Гагарина», которое было внесено в перечень иностранных агентов. Как написал в своем телеграм-канале глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков, Союз журналистов сам получил более миллиона рублей от российских юридических лиц, финансируемых из иностранных источников». Кроме того, в ситуации с самарским изданием чиновники посчитали иностраным финансированием деньги, полученные от Торгово-промышленной палаты Тольятти.

