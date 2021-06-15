Супруга политика Алексея Навального Юлия пожаловалась на то, что ей не разрешают длительные свидания с мужем

Она попросила президента разрешить родственникам оппозиционера встречи с осужденным, как и у остальных заключенных. В своем инстаграмме Юлия Навальная написала, что сегодня она вместе дочерью Дашей посетила супруга в покровской колонии. При этом им предоставили короткое свидание. Она напомнила о словах Владимира Путина, который сказал в интервью телеканалу NBC, что Навальный содержится в колонии «как все». Юлия Навальная напомнила, что по закону осужденным каждые три месяца полагаются длительные свидания. В колонии политик находится с начала года.