Президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где завтра у него запланированы переговоры с Владимиром Путиным

В американскую делегацию также вошли госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее местная пресса писала, что безопасность в ходе саммита будут обеспечивать сотрудники городской полиции в количестве почти 2 тысячи человек. Швейцарские военные берут на себя обеспечение безопасности в районе иностранных диппредставительств и женевского аэропорта. Жителей Женевы призвали отказаться от посещения офисов в день саммита и работать из дома. Между тем американская сторона не ожидает существенных результатов от встречи президентов, пишет западная пресса со ссылкой на источник в Белом доме. Сами переговоры, согласно плану, продлятся 4-5 часов или больше.
2021-06-15T18:30:33+03:00
2021-06-15T18:30:33+03:00
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18:30, 15 июня 2021
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