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18:29, 15 июня 2021

Зарубежные издания на своих полосах пытаются ответить на вопрос, какой из сторон выгоднее встреча Путина и Байдена.

Подробнее об этом — в обзоре зарубежной прессы:
Несмотря на то, что у обеих сторон своя повестка для этой встречи, каждая из них сможет получить пользу. В этом уверена американская The New York Times, которая вспоминает, что Байден намеревается прочитать Путину лекцию о правах человека, а российский президент также готовит свой ответ. Среди точек компромисса -— темы климата, таяния Арктики, борьба с пандемией и политика умиротворения Ирана с Китаем. Здесь как раз и нужна дипломатия на высшем уровне, — уверено издание. Но при этом полагает, что ситуация с правами человека в России не изменится, а Навальный продолжит сидеть в тюрьме.
С этим хотя бы отчасти согласна италоязычная швейцарская Corriere del Ticino, которая пишет, что Владимиром Путиным движет желание не чувствовать себя исключенным из группы лидеров великих держав, но при этом он намеревается игнорировать любой урок, который готов преподнести ему Вашингтон в плане соблюдения прав человека. Издание подчеркивает, что главной проблемой Джо Байдена будет найти золотую середину между поиском диалога (который ему необходим) и способностью стоять на своём.
Обоим государствам важно также наладить нормальные дипломатические каналы взаимодействия, — про это в своей колонке в журнале Foreign Affairs пишет бывший посол США в России Майкл Макфол. По его мнению, так как оба посла сейчас находятся на родине, а не в странах, где должны работать, то коммуникация происходит не в ходе встреч за закрытыми дверьми, а через воинственные пресс-релизы, а это ведет к недопониманию и возможным последующим конфликтам. Москве и Вашингтону также надо вернуть консульства в крупных городах, что облегчит поездки граждан.
Американской стороне также важно достичь компромисса в ходе разговора, — уверена британская The Times, и связано это с угрозами со стороны Китая — поэтому Байдену необходимо стабилизировать отношения с Россией и гарантировать, что западные демократии не столкнутся одновременно с двумя экспансионистскими вызовами. Хозяин Белого дома уверен, что не может изменить характер правления Путина ни лестью, ни принуждением. Вместо этого его задачей будет передать сигнал о том, что США не примирятся с нынешним курсом России и не перестанут защищать права человека и правовые нормы", — заключает The Times. Перевод по сайту Inopressa.ru.
С версией о «Китайском факторе» согласна и французская Le Figaro, которая пишет, что Байден, фактически, предложит Путину сделку. Москва не сближается с Пекином, а в ответ получает отмену американских санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», который так важен для Кремля. Но для него также ценны и отношения с Китаем, с которым у России много общего — от совместной позиции в Совбезе ООН до общих военных учений.
А вот Český rozhlas (Чешское радио) менее оптимистично. Здесь не ожидают прорыва от встречи Путина и Байдена. А лишь говорят, что несмотря на заинтересованность во встрече у обеих сторон, все будут рады уже тому, что два президента встретятся, посмотрят друг другу в глаза и пожмут друг другу руки. К.ц.

Валерий Нечай с обзором иностранной прессы.


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