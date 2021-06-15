Американская сторона вероятно поднимет тему политика Алексея Навального на саммите

Как заявил агентству РИА Новости помощник главы государства Юрий Ушаков, «на этот счет сейчас очень много сигналов». Президент США Джо Байден считает, что убийство оппозиционного политика нанесло бы серьезный ущерб российским властям. Глава Белого дома не ответил прямо на вопрос журналиста о причастности президента России к покушению

Байден добавил, что считает путина достойным соперником, умным и жестким политиком.

Политолог Глеб Павловский считает, что интервью американской телекомпании NBC показало неспособность Владимира Путина переключиться на человеческий формат общения. Об этом он сказал в нашем эфире. Глеб Павловский полагает, что в этом интервью Путин показал свое настоящее лицо, а не придуманную политтехнологами маску.