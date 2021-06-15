Госдума передала в государственные органы данные о зарубежном финансировании издания «Медиазона»

Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством передала в государственные органы данные о зарубежном финансировании издания «Медиазона», — сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Он признал, что эта информация была получена от Фонда защиты национальных ценностей. Пискарев считает, что эти сведения заслуживают внимания. Он также добавил, что ранее «Медиазона» попадала в поле зрения комиссии. Как сказал Пискарев, это было связано с рекламой нежелательной в России организации. Речь идет о Пражском Центре гражданского общества

Ранее фонд, который некоторые СМИ связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным, потребовал включить «Медиазону» в список иностранных агентов.

Издатель Медиазоны Петр Верзилов считает требование о признании иностранным агентом показателем качества работы журналистов в непростой политической ситуации.

Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов написал в своем телеграм-канале, что никто из чиновников с ним пока не связывался. Он также отметил, что практика последних месяцев показывает, что в реестр иностранных агентов под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание.