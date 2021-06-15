Заслуженный артист России Петр Деметр умер в Москве на 80-м году жизни

Он работал в театре «Ромэн», часто выступал с концертами, вел программу о цыганской культуре на телевидении.

Петр Деметр обладал большим талантом, — утверждает ведущий Эха Николай Тамразов, который был тесно знаком с артистом

Петр Деметр был одним из самых известных исполнителей цыганского репертуара. В фильме «Москва цыганская» в его исполнении прозвучала «Песня извозчика»

Многие песни Петр Деметр исполнял со своей женой, Розой Джелакаевой. О дате похорон пока не объявлено.

