Президент Владимир Путин продлил мораторий на выдворение мигрантов из России

До этого момента льготный период истекал завтра, что вызвало очереди в миграционных центрах.



Из-за трехметрового забора Единого миграционного центра Московской области на севере МКАД доносится свист и возмущенные крики. Снаружи никаких очередей не видно, но внутри сотни людей. Рейсовые автобусы идут от станций метро и заезжают сразу на территорию учреждения, которое охраняется почти как секретный объект. Фото и видео-съемка запрещена. Плотная толпа видна сразу, если миновать шлагбаум, и скрывается за высокими перегородками. Это несколько тысяч человек, сказал прошедший без очереди с ребенком Рамахиддин из Узбекистана. Приехавший из Киргизии Кабул подтвердил его оценку.



По словам Кабула, они с женой приехали к семи утра, и она ждет очереди больше четырех часов. Документы надо было оформить заранее и не ждать завершения льготного периода, отметил в нашем эфире президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов



Однако процедура оформления бумаг так устроена, что быстро ее не пройти, знает из личного опыта журналист Эха Москвы Маргарита Ставнийчук



Теперь иностранцы, которые прибыли в Россию до 15 марта 2020 года и не имеют законных оснований для пребывания в России, могут до 30 сентября урегулировать свое правовое положение. Исключение составляют бывшие заключенные, те, кто поддерживает терроризм и участвует в несогласованных митингах, пишет издание РБК. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле знают о проблеме с продлением льготного периода, введенного из-за пандемии.

Тем временем, вице-премьер Марат Хуснуллин предложил вместо мигрантов использовать на стройках труд заключенных.

МВД обещает депортировать нелегальных мигрантов, если те не обратятся в органы до октября