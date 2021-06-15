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18:17, 15 июня 2021

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина уверена, что российская экономика восстановилась

По ее словам, ЦБ принимает правильные меры
По словам Набиуллиной, в случае ошибки ЦБ переломить ситуацию могли бы только радикальные меры, а их удалось избежать.

 Экономист Сергей Алексашенко считает, что экономика России действительно близка к докризисному уровню, однако некторые отрасли по-прежнему находятся в тяжелом положении. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». В отдельных секторах экономики спад продолжится, считает Сергей Алексашенко.



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