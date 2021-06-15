Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина уверена, что российская экономика восстановилась

По ее словам, ЦБ принимает правильные меры

По словам Набиуллиной, в случае ошибки ЦБ переломить ситуацию могли бы только радикальные меры, а их удалось избежать.



Экономист Сергей Алексашенко считает, что экономика России действительно близка к докризисному уровню, однако некторые отрасли по-прежнему находятся в тяжелом положении. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы». В отдельных секторах экономики спад продолжится, считает Сергей Алексашенко.