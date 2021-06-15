На фоне роста числа инфицированных коронавирусом власти еще нескольких российских регионов ввели ограничения

В Хабаровском крае работодателям рекомендовали перевести на удаленный режим работы людей старше 65 лет. В Бурятии до 1 июля закрываются парки, скверы и общественные зоны. Власти Мурманской области запретили работу заведений общепита с 23 часов до шести утра.

Смольный принял новые ограничения для петербургского малого бизнеса. Уже в четверг закроют фуд корты, маленькие торговые точки и детские игровые комнаты. Предприниматели не справятся с очередной волной запретов. Так считает главный редактор портала для бизнеса «Своё дело плюс» Лилия Агаркова. Во время первой волны коронавируса петербургские банки одобрили около двухсот льготных беспроцентных кредитов для бизнеса. В то же время по данным издания «Деловой Петербург» в тот период в Северной столице только в сфере общепита работали более пяти с половиной тысяч предприятий.

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом могут быть связаны, в том числе, с приближающимися выборами в нижнюю палату парламента, — пишет газета «Ведомости».