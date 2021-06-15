Российские власти крайне недовольны темпами вакцинации от коронавируса

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова это единственный способ победить инфекцию. При этом лично он прививку делать не спешит, так как переболел в прошлом году и утверждает, что у него высокий титр антител.

В Москве за последний день число госпитализаций с тяжелым течением коронавируса подскочило на 70%. Власти решили перепрофилировать дополнительные больницы, — рассказал мэр Сергей Собянин.

Мэр отметил, что взрывной рост заболеваемости происходит из-за того, что москвичи начали расслабляться.

За минувший день в столице выявили почти 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. На второе место среди регионов вышло Подмосковье – там более тысячи новых случаев. Губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей районов увеличить темпы вакцинации.

Воробьев отметил, что существенно выросла доля госпитализаций среди молодых людей.

Премьер Михаил Мишустин считает, что нужно активнее рассказывать о пользе вакцинации.

Мишустин подчеркнул, что в России есть четыре собственные вакцины. Мишустин подчеркнул, что в России есть четыре собственные вакцины.



Госдума сегодня не стала рассматривать во втором чтении законопроект о включении вакцины от коронавируса в Национальный календарь прививок. Депутаты признали, что документ еще нужно доработать с учетом предложения спикера Вячеслава Володина. Он предложил отметить в законе принцип добровольности вакцинации. По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, включение вакцины в календарь вызывает у многих граждан опасение, что прививка станет обязательной.



Кстати, по словам спикера Володина, почти половина депутатов, около 200 человек, переболели коронавирусом. Вирусолог Сергей Нетёсов считает, что недоверие россиян к отечественной вакцине от коронавируса вызвано прежде всего действиями властей. Об этом он сказал в интервью «Эху».



Сергей Нетёсов убежден, что что недоверие к препарату «Спутник V» неоправданно. По мнению вирусолога, только активная вакцинация может предотвратить тяжелую третью волну пандемии.



Почему российские граждане прививаются не так активно, как в некоторых других странах и как можно оценить государственную программу по вакцинации? С такими вопросами к москвичам на улице обратился корреспондент «Эхо Москвы». Вопрос о неудаче или провале программы вакцинации в стране многих ставил в тупик. Нередко люди говорили, что никогда не думали об этом. Так, переводчик Лариса, немного поразмышляв, пришла к выводу, что, наверное, россияне не спешат прививаться в силу своего менталитета.



Другой прохожий, Гусейн, также объяснил происходящее проблемами в обществе. По его словам, россиян запугали.



Еще Светлана отметила, что тут вряд ли можно найти какую-то одну причину, и они могут быть самые разные.



Некоторые посчитали, что проблема всё же не в людях, а в вакцине. Так, Георгий сказал, что не уверен в качестве российского препарата и предположил, что так думают многие граждане.



При этом, не все опрошенные признали, что в стране вообще есть трудности с вакцинацией. Например, Михаил сказал, что, судя по его опыту, привившихся становится всё больше.



Михаил, и еще один человек, который придерживается того же мнения, призывали не сравнивать темпы вакцинации в России с другими странами. По их словам, это несправедливо, учитывая размер государства и большое количество жителей.



Также, многие опрошенные предположили, что темпы вакцинации в России скоро вырастут. Они связывают это с тем, что количество заражение коронавирусом увеличивается.



