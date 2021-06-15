Экс-президент Франции Николя Саркози прибыл сегодня в суд Парижа

Он должен дать показания по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2012 года. Ранее политик отрицал какое-либо превышение допустимых законом расходов. По делу, кроме бывшего президента, проходят еще 14 подозреваемых, передает агентство ТАСС. По французским законам, Саркози может грозить до года тюремного заключения и штраф. Решение суда ожидается в конце месяца.
2021-06-15T17:32:53+03:00
2021-06-15T17:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 15 июня 2021
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