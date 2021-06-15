Экс-президент Франции Николя Саркози прибыл сегодня в суд Парижа

Он должен дать показания по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2012 года. Ранее политик отрицал какое-либо превышение допустимых законом расходов. По делу, кроме бывшего президента, проходят еще 14 подозреваемых, передает агентство ТАСС. По французским законам, Саркози может грозить до года тюремного заключения и штраф. Решение суда ожидается в конце месяца.