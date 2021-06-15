Почти 80 нарушений противоэпидемических правил выявили в московских кафе и ресторанах, говорят в столичном управлении Роспотребнадзора. Более десяти объектов опечатаны. В частности, такую меру выбрали для кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах. По словам чиновников, при входе посетители находятся без масок и перчаток и у них не измеряют температуру, а внутри не соблюдается социальная дистанция и отсутствует соответствующая разметка. Проверки проводились в течение недели. В ведомстве напомнили, что нарушителям грозит штраф или приостановка работы на три месяца.