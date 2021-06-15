В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса

Она остается добровольной, нон президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех россиян сделать прививку, напомнил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он также поддержал меры стимулирования по этому вопросу в регионах. Регионы, добавил Песков, принимают здесь те решения, которые считают необходимыми. Сам Песков в то же время сказал, что не сделал прививку. Поскольку, как передает агентство РИА Новости, после перенесенной болезни имеет большое количество антител. Сообщалось, что Песков перенес коронавирус в прошлом году.

