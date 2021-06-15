Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии сотрудницу МИДа Наталью Агальцову

Судья Сергей Артемов признал ее виновной в растрате миллиона долларов. Обвинение просило о шести годах колонии. Агальцова работала экспертов валютно-финансового департамента внешнеполитического ведомства, и занималась приемом, учетом и хранением наличных. Крупная сумма в валюте пропала из ее кабинета в конце позапрошлого года. Эти деньги были платой, полученной российским МИДом за консульские услуги от Ирана.

