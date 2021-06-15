Компания Ryanair утверждает, что их пилот был вынужден посадить лайнер в Минске после сигнала об угрозе

Генеральный директор перевозчика Майкл О'Лири сказал, что на их пилота оказывали серьезное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу, утверждает руководитель компании. Глава Ryanair также утверждает, что после посадки самолета на его борт вошли представители белорусских силовых структур, которые пытались снять на видео признания членов экипажа о том, что лайнер был добровольно направлен в аэропорт Минска. По словам О'Лири, пилоты отказались давать такие комментарии. После вынужденной посадки самолета в Минске силовики задержали летевшего этим рейсом оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницу, россиянку Софью Сапегу.

