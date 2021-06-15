Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательствам просит включить «Медиазону» в список иностранных агентов

Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательствам просит включить интернет-издание «Медиазона» в список иностранных агентов. По словам представителей комиссии, у них есть доказательства, что издание получает финансирование из-за рубежа и участвует в политической деятельности. Ранее с просьбой о внесении «Медиазоны» в соответствующий перечень обратился в Думу фонд, который в прессе связывают с петербуржским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сказал «Эху», что считает требование парламентариев показателем качества работы журналистов в непростой политической ситуации.

Если статус иноагента будет в итоге присвоен «Медиазоне», это никак не скажется на работе издания, убежден Верзилов. В самой редакции тем временем сказали, что никто из чиновников с ними пока не связывался.

