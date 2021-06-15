Жители других российских регионов могут привиться от коронавируса в московских поликлиниках

Даже при отсутствии полиса ОМС, сказали в столичном департаменте здравоохранения. Они могут записаться в одно из 100 лечебных заведений, где проходит вакцинация, по телефону. Также пройти вакцинацию можно будет в местах работы выездных бригад в торговых центрах, павильонах «Здоровая Москва» в парках. Для этого надо предъявить паспорт или полис ОМС. При этом, неважно, выдан полис в Москве или в другом регионе.

