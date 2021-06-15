Азербайджан и Турция приняли декларацию о союзнических отношениях

Президенты двух стран подписали ее в городе Шуша, который до конца прошлого года находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а после вооруженного конфликта был передан Баку. По словам азербайджанского лидера Ильхама Алиева, документ касается всех направлений сотрудничества между двумя странами, в том числе и в сфере обороны.

