В Кремле не считают цензурой исключение телеканала «Дождь» из президентского пула

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что администрация президента не вмешивается в редакционную политику канала. В то же время, по словам Пескова, в глазах Кремля «Дождь» перестал быть средством массовой информации. Он обвинил телеканал в призывах к участию в недавних несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. В редакции телеканала в свою очередь освещая акции протеста, Дождь руководствуется требованиями российского законодательства, которое запрещает призывы к несогласованным выступлениям. Ранее главный редактор «Эха» Москвы» Алексей Венедиктов назвал решение исключить телеканал «Дождь» из президентского пула политической цензурой