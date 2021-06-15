В Кремле не считают цензурой исключение телеканала «Дождь» из президентского пула

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что администрация президента не вмешивается в редакционную политику канала. В то же время, по словам Пескова, в глазах Кремля «Дождь» перестал быть средством массовой информации. Он обвинил телеканал в призывах к участию в недавних несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального. В редакции телеканала в свою очередь освещая акции протеста, Дождь руководствуется требованиями российского законодательства, которое запрещает призывы к несогласованным выступлениям. Ранее главный редактор «Эха» Москвы» Алексей Венедиктов назвал решение исключить телеканал «Дождь» из президентского пула политической цензурой
2021-06-15T16:31:53+03:00
2021-06-15T16:54:21+03:00
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16:31, 15 июня 2021
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